Более 800 делегатов примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Более 800 делегатов, в том числе порядка 150 высокопоставленных политиков, примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МКБ Вольфганг Ишингер.

Всего ожидается примерно 40 глав государств и правительств, около 60 министров иностранных дел, порядка 40 министров обороны.

"Таким образом, в целом около 140-150 высокопоставленных участников", - заявил Ишингер.

Мюнхенская конференция по безопасности, 56-я по счету, пройдет в Баварии 14-16 февраля.