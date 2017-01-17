8 самых богатых людей планеты обладают капиталом беднейшей половины человечества - отчет Oxfam

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Восемь человек, все из которых - мужчины, обладают таким же богатством, как бедная половина населения мира, или 3,6 миллиарда человек.

Как передает Report, об этом говорится в докладе благотворительной группы помощи Oxfam, опубликованной в день начала ежегодной встречи Всемирного экономического форума в Давосе.

"Это неприлично, чтобы так много богатства было сосредоточено в руках столь малого количества людей, когда каждый десятый житель планеты живет на сумму менее 2 доллара в день", - подчеркнул исполнительный директор Oxfam Винни Бьянийма.

Разрыв между богатыми и бедными оказался гораздо больше, чем считалось ранее. Большой бизнес и богачи подпитывают кризис неравенства путем уклонения от налогов, снижением заработной платы и использованием своей власти. В докладе говорится о том, что крупный бизнес имел большие успехи в 2015 и 2016 годах.

"Прибыли высоки, и 10 крупнейших корпораций мира вместе имеют доход больше, чем государственные доходы 180 стран вместе взятых", - указано в сообщении.

В восьмерку самых богатых людей планеты относятся: соучредитель Microsoft Билл Гейтс, инвестор Уоррен Баффет, основатель компании Inditex Амансио Ортега, Джефф Безос (Amazon), Марк Цукерберг (Facebook), Ларри Эллисон (Oracle), а также мексиканский бизнесмен Карлос Слим и Майкл Блумберг, бывший мэр Нью-Йорка.