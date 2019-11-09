77-летний миллиардер Майкл Блумберг хочет стать президентом

Бывший мэр Нью-Йорка 77-летний миллиардер Майкл Блумберг подал в пятницу документы на регистрацию в качестве кандидата от Демократической партии США на первичных выборах в штате Алабама.

Об этом сообщается на сайте представительства Демпартии в Алабаме, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Первичные выборы в Алабаме назначены на 3 марта 2020 года.

Блумберг с 2002 по 2013 год занимал пост мэра Нью-Йорка. Он также известен как филантроп и основатель одноименного агентства финансовых новостей. Миллиардер считается одним из богатейших людей США. Согласно последним оценкам журнала Forbes, его состояние превышает $52 млрд.