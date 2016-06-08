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    ​7600 членов РПК ликвидированы в Турции с июля 2015 года

    В столкновениях с курдскими повстанцами погибли более 480 военных и полицейских

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Турецкие силовики уничтожили с июля 2015 года 7600 членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Как передает Report, об этом заявил президент страны Тайип Эрдоган.

    "Силы безопасности уничтожили с 20 июля внутри страны и за ее пределами 7600 террористов. Сепаратистская террористическая организация потерпела крупнейшее поражение в своей истории", — сказал Эрдоган.

    После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в столкновениях с курдскими повстанцами погибли более 480 военных и полицейских. 

    Генштаб Турции сообщал ранее об уничтожении за этот период около 5 тыс. курдских повстанцев. 

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