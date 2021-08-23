О нас
Report Georgia
Аудио новости

7 человек погибли у аэропорта Кабула

7 человек погибли у аэропорта Кабула Семь человек погибли во время столкновений у аэропорта Кабула
Другие страны
23 августа 2021 г. 21:48
7 человек погибли у аэропорта Кабула

Семь человек погибли во время столкновений у аэропорта Кабула.

Как сообщает Report, об этом РИА Новости заявил осведомленный источник.

"Из-за большого скопления людей у ворот аэропорта Кабула люди начали теснить иностранных военных, что вызвало ответную реакцию, сначала со стороны "Талибана", затем — со стороны иностранных сил", — отметил собеседник агентства.

По его словам, жертвами столкновений стал сотрудник сил безопасности, два боевика "Талибана" и четыре человека, которые пытались покинуть страну.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

ООН: Санкции против талибов не должны усугублять гуманитарную ситуацию
ООН: Санкции против талибов не должны усугублять гуманитарную ситуацию
23 августа 2021 г. 21:55
В Турции заявили, что страна не сможет принять беженцев из Афганистана
В Турции заявили, что страна не сможет принять беженцев из Афганистана
23 августа 2021 г. 21:22
ЮНИСЕФ: В Йемене каждые 10 минут умирает ребенок
ЮНИСЕФ: В Йемене каждые 10 минут умирает ребенок
23 августа 2021 г. 21:12
США эвакуировали из Кабула почти 37 тыс. человек
США эвакуировали из Кабула почти 37 тыс. человек
23 августа 2021 г. 21:05
В Марокко продлили режим чрезвычайного санитарного положения
В Марокко продлили режим чрезвычайного санитарного положения
23 августа 2021 г. 20:44
Два человека погибли в результате авиакатастрофы во Франции
Два человека погибли в результате авиакатастрофы во Франции
23 августа 2021 г. 20:42
Германия выделила 100 млн евро на поддержку афганских беженцев
Германия выделила 100 млн евро на поддержку афганских беженцев
23 августа 2021 г. 20:22
В аэропорту Кабула начался пожар
В аэропорту Кабула начался пожар
23 августа 2021 г. 19:23
Польша отгородится от Беларуси высоким забором
Польша отгородится от Беларуси высоким забором
23 августа 2021 г. 18:51
Количество жертв наводнений в США выросло до 5 человек
Количество жертв наводнений в США выросло до 5 человек
23 августа 2021 г. 17:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi