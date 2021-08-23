7 человек погибли у аэропорта Кабула

Семь человек погибли во время столкновений у аэропорта Кабула

Семь человек погибли во время столкновений у аэропорта Кабула.

Как сообщает Report, об этом РИА Новости заявил осведомленный источник.

"Из-за большого скопления людей у ворот аэропорта Кабула люди начали теснить иностранных военных, что вызвало ответную реакцию, сначала со стороны "Талибана", затем — со стороны иностранных сил", — отметил собеседник агентства.

По его словам, жертвами столкновений стал сотрудник сил безопасности, два боевика "Талибана" и четыре человека, которые пытались покинуть страну.