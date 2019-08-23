​7 человек госпитализировали после аварийной посадки лайнера в США

В Соединенных Штатах самолет американской авиакомпании Hawaiian Airlines совершил аварийную посадку.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на местные власти.

Лайнер вылетел из Окленда штата Калифорния в Гонолулу на Гавайях. Экстренная посадка была произведена в пункте назначения. Причиной инцидента явилось задымление на борту воздушного судна.

В результате происшествия пострадали 7 пассажиров, в том числе двое детей. Все они были госпитализированы из-за проблем с дыханием. Отмечается, что сейчас их состоянию ничего не угрожает.

Причины задымления на борту самолета во время полета устанавливаются.