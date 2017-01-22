66 человек погибли в результате столкновений в Йемене

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Более 60 человек погибли за сутки в результате вооруженных столкновений между военными и повстанцами-хуситами на западе Йемена

Как передает Report, об этом сoобшил Франс Пресс со ссылкой на медиков и источники в службе безопасности.

По данным, всего в ходе столкновений и авиаударов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в районе йеменского портового города на Красном море Моха погибли 66 человек. Число погибших среди повстанцев-хуситов и их союзников, лояльных экс-президенту Али Абдалле Салеху, достигло 52 человек. Среди проправительственных войск погибли 14 человек. В ходе столкновений также наносились удары с воздуха.