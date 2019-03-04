Шесть человек пострадали в результате столкновения поездов в Чехии - ВИДЕО

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ В результате железнодорожной аварии в Чехии пострадали шесть человек.

Об этом как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила пресс-служба "Чешских железных дорог".

Отмечается, что ЧП произошло на западе страны, где случилось лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов. На данный момент в месте инцидента прервано движение поездов, а пожарные и спасатели устраняют последствия аварии. Уже создана экспертная комиссия, которая определит причины, по которым поезда двигались навстречу друг другу по одной железнодорожной ветке.