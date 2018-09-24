6 человек погибли во время наводнения в Тунисе

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Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Отдых в Тунисе для сотен туристов обернулся настоящим испытанием. В стране начались ливни рекордной силы: настолько продолжительных осадков здесь не видели уже 20 лет.
Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, улицы городов скрылись под двухметровым слоем грязи, туристы оказались заблокированы в отелях.
Закрылся Энфида, крупнейший аэропорт страны, у него обрушилась крыша, все рейсы пришлось отменить.
В результате наводнения погибли по меньшей мере 6 человек.
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