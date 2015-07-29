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    ​51-летнего жителя Сингапура арестовали за попытку присоединиться к ИГ

    Мустафа бин Султан Али был депортирован из Турции, откуда он собирался перебраться в Сирию

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Власти Сингапура арестовали 51-летнего жителя страны, который собирался присоединиться к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ), передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    В МВД страны сообщили, что Мустафа бин Султан Али был депортирован из Турции, откуда он собирался перебраться в Сирию.

    По данным правоохранителей, задержанный планировал осуществлять атаки на западные учреждения в Сингапуре под эгидой ИГ.

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