​51-летнего жителя Сингапура арестовали за попытку присоединиться к ИГ

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Власти Сингапура арестовали 51-летнего жителя страны, который собирался присоединиться к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ), передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

В МВД страны сообщили, что Мустафа бин Султан Али был депортирован из Турции, откуда он собирался перебраться в Сирию.

По данным правоохранителей, задержанный планировал осуществлять атаки на западные учреждения в Сингапуре под эгидой ИГ.