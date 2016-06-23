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    51 человек погиб из-за торнадо на востоке Китая

    Многие улицы городов Цзянсу превратились в реки под влиянием стихии

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 51 человек стал жертвой торнадо в китайской прибрежной провинции Цзянсу.

    Как сообщает Report со ссылкой на bbc, стихия разрушила десятки строений.

    За час в округе Ляньшуй выпало 102 миллиметра осадков. Более всего досталось городу-миллионнику Янчэню: скорость ветра на его территории составляла 34,6 метра в секунду.

    Местные власти готовят больницы к приему многочисленных раненых.

    В соцсетях появились многочисленные изображения поваленных деревьев, поврежденных линий электропередач и перевернутых автомобилей. Многие улицы городов Цзянсу превратились в реки под влиянием стихии.

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