51 человек погиб из-за торнадо на востоке Китая

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 51 человек стал жертвой торнадо в китайской прибрежной провинции Цзянсу.

Как сообщает Report со ссылкой на bbc, стихия разрушила десятки строений.

За час в округе Ляньшуй выпало 102 миллиметра осадков. Более всего досталось городу-миллионнику Янчэню: скорость ветра на его территории составляла 34,6 метра в секунду.

Местные власти готовят больницы к приему многочисленных раненых.

В соцсетях появились многочисленные изображения поваленных деревьев, поврежденных линий электропередач и перевернутых автомобилей. Многие улицы городов Цзянсу превратились в реки под влиянием стихии.