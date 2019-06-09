51,8% избирателей проголосовали на выборах президента Казахстана - ОБНОВЛЕНО

По состоянию на 14.00 часов 51,8% избирателей проголосовали на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан.

Как передаёт Report со ссылкой на агентство "Казинформ", об этом сообщила на брифинге член ЦИК РК Зауреш Баймолдина. В списки избирателей внесены 11 947 995 избирателей.

"По состоянию на 14.00 часов 9 июня 2019 года избирательные бюллетени получили 51,8% избирателей от общего количества избирателей, включенных в списки", - сказала Зауреш Баймолдина.

Наибольшую активность избирателей зафиксировали в Актюбинской области — 69,4%. Далее идёт Кызылординская область, там проголосовали 63,1% избирателей, и на третьем месте — Алма-Атинская с 63%. В столице республики — Нур-Султане — явка составила 37,6%.

***05:21

Избирательные участки для голосования на внеочередных выборах президента Казахстана открылись в большинстве регионов страны.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", это шестые по счету президентские выборы в Казахстане.

Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был спикером верхней палаты парламента.

Внеочередные выборы Токаев назначил через три недели после вступления в должность.

Кандидатами в президенты зарегистрированы семь человек, в том числе Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая Назарбаевым. Президента избирают на пять лет. Порога явки нет, выборы будут признаны состоявшимся в любом случае. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей. Если ни одному из кандидатов не удастся заручиться необходимой поддержкой граждан, будет назначен второй тур.