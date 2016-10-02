50 человек погибли в давке во время акции оппозиции в Эфиопии

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Беспорядки во время протестов против правительства в Эфиопии привели к гибели 50 человек.

Как передает Report, об этом сообщают в воскресенье западные СМИ со ссылкой на данные оппозиции.

По словам оппозиционеров, все погибшие стали жертвами давки, которая началась после того, как полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов.

Между тем, местные власти подтвердили факт гибели нескольких протестующих.

"В результате хаоса мы потеряли нескольких человек, и некоторые из раненых были доставлены в больницу", - говорится в заявлении правительства Эфиопии, выдержки из которого приводят СМИ.

Точное число жертв и детали произошедшего власти Эфиопии пока не сообщили.