5 человек обезглавили в ходе бунта в тюрьме Парагвая

В Парагвае 10 человек погибли в результате бунта в тюрьме. Как передает Report, об этом сообщает издание ABC Color.

Страшный инцидент произошел в тюрьме Сан-Педро. Члены бразильской преступной группировки "Первая столичная команда" взбунтовались и начали уничтожать все на своем пути.

Пятерых человек преступники обезглавили, четверо скончались от ожогов, еще один пострадавший погиб в больнице. Также сообщается, что в результате столкновения были ранены еще 10 человек.

Отмечается, что все погибшие являлись членами преступного клана "Ротела", с которыми враждовали преступники из "Первой столичной команды".