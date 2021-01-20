47% американцев считают Трампа одним из худших президентов

Почти половина американцев считают, что действующий глава государства Дональд Трамп запомнится как один из худших президентов в истории США

Почти половина американцев считают, что действующий глава государства Дональд Трамп запомнится как один из худших президентов в истории США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные опроса радиостанции NPR, программы PBS NewsHour и социологической фирмы Marist.

Результаты опроса показали, что так считают 47% американцев.

Обратного мнения придерживаются 16% граждан — они считают, что Трампа запомнят как одного из лучших президентов в американской истории.

Еще по 11% американцев на вопрос, каким запомнится Трамп, ответили «лучше среднего» и «относительно средним», 13% — «хуже среднего».

Опрос выявил, что уровень одобрения Трампа составляет 38%, что является одним из самых низких уровней за время его президентства.

Опрос проводился с 11 по 13 января, в нем приняли участие 1 173 респондента.