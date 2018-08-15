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    45 сторонников Каддафи приговорены к смертной казни

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Уголовный суд в ливийской столице приговорил 45 человек к смертной казни за причастность к массовому расстрелу повстанцев в ходе боев за Триполи в августе 2011 года.

    Как  передает Report об этом сообщил местный портал "Ахир Ньюс", ссылаясь на решение суда. Служители Фемиды приговорили еще 54 подсудимых к различным тюремным срокам, сообщает РИА Новости.  

    В августе 2011 года мятежники, выступавшие против многолетнего лидера страны полковника Муаммара Каддафи завязали бои в пригороде Триполи – столице Ливии. Один отряд был окружен военными и полностью уничтожен.

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