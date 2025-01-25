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44 пострадавших при пожаре в отеле на горнолыжном курорте Карталкая выписаны из больницы

44 пострадавших при пожаре в отеле на горнолыжном курорте Карталкая выписаны из больницы 44 человека, пострадавшие при пожаре в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу, выписаны из больницы.
Другие страны
25 января 2025 г. 17:05
44 пострадавших при пожаре в отеле на горнолыжном курорте Карталкая выписаны из больницы

44 человека, пострадавшие при пожаре в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу, выписаны из больницы.

Об этом передает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

"Лечение шести человек продолжается, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии", - сообщает Минздрав страны.

Пожар, произошедший 21 января, унес жизни 78 человек. Всего на момент возгорания в гостинице находились 238 постояльцев.

В рамках расследования задержаны 14 человек, включая владельца отеля Халита Эргюля и менеджера Эмира Араса. Девять из них арестованы.

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Версия на азербайджанском языке Boluda hoteldə baş verən yanğında xəsarət alan 44 nəfər evə buraxılıb

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