44 пострадавших при пожаре в отеле на горнолыжном курорте Карталкая выписаны из больницы

44 человека, пострадавшие при пожаре в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу, выписаны из больницы.

44 человека, пострадавшие при пожаре в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу, выписаны из больницы.

Об этом передает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

"Лечение шести человек продолжается, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии", - сообщает Минздрав страны.

Пожар, произошедший 21 января, унес жизни 78 человек. Всего на момент возгорания в гостинице находились 238 постояльцев.

В рамках расследования задержаны 14 человек, включая владельца отеля Халита Эргюля и менеджера Эмира Араса. Девять из них арестованы.