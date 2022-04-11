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42 страны обратились в Гаагу из-за войны в Украине

42 страны обратились в Гаагу из-за войны в Украине К расследованию преступлений РФ на территории Украины присоединилось более 40 стран.
Другие страны
11 апреля 2022 г. 04:20
42 страны обратились в Гаагу из-за войны в Украине

К расследованию преступлений РФ на территории Украины присоединилось более 40 стран.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом в эфире информационного телемарафона заявил министр юстиции Денис Малюська.

"42 страны уже обратились в международный суд в Гааге, расследование военных преступлений на международном уровне началось, обращение этих стран позволило упростить и ускорить процедуру для Украины", - сказал он.

Над сбором доказательств военных преступлений в Буче работают эксперты со всей Украины, но количество таких преступлений настолько велико, что не хватает ресурсов.

"С ресурсами сложно, потому что количество преступлений, которые совершает РФ, безумное, и это требует больших усилий. Проблема большая, но военные преступления - это приоритет. У нас есть международная поддержка, на этой неделе приедут эксперты из Франции. Более того, мы находимся в переговорах с другими странами ЕС, с большой вероятностью, они так же будут давать своих профессиональных экспертов, и это поможет справиться с огромным объемом работы", - сказал он.

Министр отметил, что сложнее всего доказать вину тех, кто отдавал преступные приказы.

"Сейчас собирается база, чтобы преследовать каждого военнослужащего РФ отдельно за то, что он совершал, и тех, кто отдавал соответствующие приказы. Специфика - нужно исследовать подробно умысел каждого и на основании этого привлекать к уголовной ответственности, это крайне сложно. Если убийц вину доказать не слишком сложно, потому что они не особо скрывались, они были уверены, что им ничего не будет, уверены в победе, и там речь не шла, что они прятали какие-то отпечатки пальцев, или прятались от камер. Этого не было, поэтому по исполнителям все не слишком сложно. Сложнее с их руководителями, потому что какие приказы отдавались, как они формулировались, это вопрос, который нужно исследовать.

Нужны более сложные доказательства, в том числе - перехват радио, перехваченные документы, показания исполнителей", - рассказал министр.

Он предупредил украинцев, что ожидать быстрого результата по делам расследования военных преступлений не стоит.

По словам министра, сложность привлечения к ответственности военных преступников в международных судах в том, что требуется их физическое присутствие.

Также он рассказал о механизмах и наработках по возмещению преступлений РФ.

"Наиболее вероятный способ - направить средства центробанка РФ и Фонда благосостояния (это валютные резервы, накопленные заграницей) на нужды восстановления украинской инфраструктуры. Речь о сотнях миллиардов долларов, которые находятся только в США. Почему это пока что не реализовано - такого рода отобрания средств центробанка не случалось в истории, чтобы Штаты или любая цивилизованная страна отбирала валютные резервы одной страны и передавала их другой. Мы должны творить историю и первыми достичь такого результата, в том сложность. Валютные резервы защищены иммунитетом, защищены договорами, которые подписаны Соединенными Штатами. И такое отнятие бьет по репутации США, потому что кто им будет отдавать резервы, если они будут такие резервы отдавать по собственному усмотрению", - сказал он.

При этом Малюська добавил, что соответствующий проект закона уже находится на рассмотрении Конгресса США. Министр надеется, что этот закон будет принят.

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