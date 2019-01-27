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    СМИ: 40 главарей ИГ сбежали из тюрьмы Талибана в Афганистане при помощи США

    Сорок главарей террористической группировки «Исламское государство» при помощи войск США сбежали из тюрьмы на северо-западе Афганистана

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Сорок главарей террористической группировки «Исламское государство» при помощи войск США сбежали из тюрьмы на северо-западе Афганистана, контролируемой боевиками радикального движения «Талибан».

    Как передаёт Report, об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источники.

    Утверждается, что данная операция была проведена две недели назад.

    Ранее сообщалось, США и «Талибан» согласовали проект по выводу иностранных войск из Афганистана.

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