СМИ: 40 главарей ИГ сбежали из тюрьмы Талибана в Афганистане при помощи США

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Сорок главарей террористической группировки "Исламское государство" при помощи войск США сбежали из тюрьмы на северо-западе Афганистана, контролируемой боевиками радикального движения "Талибан".

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на собственные источники.

Утверждается, что данная операция была проведена две недели назад.

Накануне СМИ сообщили, что представители «Талибана» и Соединённых Штатов достигли предварительного соглашения об окончании 17-летней войны в Афганистане. Один из пунктов договора предусматривает вывод с территории государства иностранных войск.