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    ​40 человек скончались от отравления алкоголем в Пакистане

    Причиной отравления стало употребление некачественного алкоголя

    Баку. 24 Марта. REPORT.AZ/ Не менее 40 человек скончались от отравления некачественным алкоголем в городе Карачи в Пакистане.

    Как передает Report, об этом сообщает в среду телеканал ARY News со ссылкой на полицию.

    Еще около 14 человек госпитализированы и остаются в больницах. Среди скончавшихся от отравления – две женщины. Большая часть отравившихся – представители религиозного меньшинства индуистов, которые праздновали индуистский праздник Холи.

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