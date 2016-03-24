​40 человек скончались от отравления алкоголем в Пакистане

Баку. 24 Марта. REPORT.AZ/ Не менее 40 человек скончались от отравления некачественным алкоголем в городе Карачи в Пакистане.

Как передает Report, об этом сообщает в среду телеканал ARY News со ссылкой на полицию.

Еще около 14 человек госпитализированы и остаются в больницах. Среди скончавшихся от отравления – две женщины. Большая часть отравившихся – представители религиозного меньшинства индуистов, которые праздновали индуистский праздник Холи.