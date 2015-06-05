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    Полиция: Не менее 40 человек пропали без вести после землетрясения на востоке Малайзии

    Предпринимаются все меры для установления местонахождения туристов, оказавшихся заблокированными в горах

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 40 человек числятся пропавшими без вести после землетрясения, произошедшего в пятницу утром на востоке Малайзии. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил шеф полиции Халид Абу Бакар. 

    Он отметил, что в настоящее время предпринимаются все меры для установления местонахождения туристов, оказавшихся заблокированными в горах.

    По его словам, из высокогорных районов были эвакуированы 29 человек, трое из них получили ранения. 

    При этом сложные погодные условия не позволяют спасателям и военнослужащим добраться до наиболее пострадавших районов.

    Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло в штате Сабах. Эпицентр подземного толчка находился в 19 км к северо-западу от города Ранау. 

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