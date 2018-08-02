40 человек погибли при авиаударе аравийской коалиции в Йемене

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Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 40 человек погибли, еще 70 получили ранения в результате авиаударов ВВС возглавляемой Саудовской Аравией коалиции на западе Йемена.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг телеканал Al Mayadeen.
По его информации, удар был нанесен в провинции Эль-Ходейда.
Сообщается, что один из ударов коалиции пришелся по зданию госпиталя.
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