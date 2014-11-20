​4 тысячи граждан Франции уехали в Сирию, чтобы присоединиться к ИГИЛ

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Лидер французской крайне правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, ссылаясь на источник во французской разведке, заявила, что, не тысяча, как сказал премьер страны, а 4 тысячи граждан Франции уехали в Сирию, чтобы присоединиться к террористам.

Как передает Report, в эфире радиостанции Sud Radio Ле Пен предложила лишить их французского гражданства и запрещать возвращаться во Францию.

Ранее премьер-министр Франции Манюэль Вальс заявил, что, согласно официальной информации, более тысячи французов в настоящее время воюют на стороне террористов в Сирии.

Он также добавил, что около 50 французских граждан, уехавших в Сирию, были убиты.