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    ​4 тысячи граждан Франции уехали в Сирию, чтобы присоединиться к ИГИЛ

    Около 50 французских граждан, уехавших в Сирию, были убиты

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Лидер французской крайне правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, ссылаясь на источник во французской разведке, заявила, что, не тысяча, как сказал премьер страны, а 4 тысячи граждан Франции уехали в Сирию, чтобы присоединиться к террористам.

    Как передает Report, в эфире радиостанции Sud Radio Ле Пен предложила лишить их французского гражданства и запрещать возвращаться во Францию.

    Ранее премьер-министр Франции Манюэль Вальс заявил, что, согласно официальной информации, более тысячи французов в настоящее время воюют на стороне террористов в Сирии.

    Он также добавил, что около 50 французских граждан, уехавших в Сирию, были убиты.

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