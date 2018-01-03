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    375 человек стали жертвами ДТП в Таиланде на новогодние праздники

    Более 3600 получили ранения

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В общей сложности 375 человек погибли, более 3600 получили ранения в результате ДТП, которые имели место в Таиланде на новогодние праздники с 28 декабря по 2 января.

    Как передает Report со ссылкой на "Синьхуа", об этом сообщили в Центре по предупреждению и снижению уровня ДТП.

    Всего за указанный период было сообщено о 3456 ДТП с погибшими и ранеными. В провинции Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда за это время была зафиксирована наиболее высокая смертность в результате ДТП: 15 случаев.

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