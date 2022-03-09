37 стран призвали принять меры против России и Беларуси в большом спорте

США и еще 36 государств призвали принять меры против Москвы и Минска в спорте высоких достижений, в том числе лишить Россию и Беларусь права принимать международные соревнования.

США и еще 36 государств призвали принять меры против Москвы и Минска в спорте высоких достижений, в том числе лишить Россию и Беларусь права принимать международные соревнования.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, письменное заявление соответствующего содержания распространила во вторник пресс-служба Госдепартамента.

Как говорится в этом документе, участники нынешней инициативы выступают за то, чтобы России и Беларуси не разрешалось "принимать международные спортивные мероприятия", бороться за право устраивать их, чтобы такие состязания было запрещено присуждать организовывать им. "Индивидуальным спортсменам, выбранным Россией и Беларусью, администраторам и командам, представляющим российское и белорусское государство, следует запретить соревноваться в других странах, в том числе тем, которые представляют организации, города или торговые марки, по существу представляющие Россию или Беларусь, таким как крупные футбольные клубы", - считают авторы заявления. С их точки зрения, нужно также "ограничивать спонсорство и другую финансовую поддержку со стороны институтов, имеющих связи с российским или белорусским государством".

Документ подписали Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Республика Корея, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, США, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония и Япония. Заявление подписано министрами спорта или лицами, занимающими эквивалентную должность. Тем не менее от США его подписала Дженнифер Холл Годфри - сотрудница Госдепартамента, которая не занимает даже поста замминистра. Она является временно исполняющей обязанности заместителя госсекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью, то есть, по сути, занимается внешнеполитической пропагандой, а не спортом.