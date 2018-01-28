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    37 детей скончались в США от гриппа

    Как предполагают эксперты, связанные с гриппом заболевания унесут свыше 50 тыс. жизней

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В Соединённых Штатах от гриппа скончались 37 детей.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила СМИ глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний Бренда Фицджеральд.

    По её словам, за прошедшую неделю в США от гриппа скончались семь детей. Таким образом, общее число скончавшихся несовершеннолетних в этом сезоне возросло до 37.

    Число обратившихся за медицинской помощью с симптомами заболевания жителей США за прошедшую неделю также увеличилось на 6,6%.

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