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35 тысяч домов в Финляндии остались без электричества

35 тысяч домов в Финляндии остались без электричества Более 35 тыс. домов в нескольких регионах Финляндии остались в ночь на вторник без электричества из-за бури - сильного ветра и дождей, которые привели к обрывам линий электропередачи
Другие страны
15 июня 2021 г. 10:20
35 тысяч домов в Финляндии остались без электричества

Более 35 тыс. домов в нескольких регионах Финляндии остались в ночь на вторник без электричества из-за бури - сильного ветра и дождей, которые привели к обрывам линий электропередачи. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило объединение финских энергокомпаний Energiateollisuus.

Отключения зафиксированы в почти 90 населенных пунктов.

В течение дня Energiateollisuus из-за усиления ветра прогнозирует новые отключения в восточных регионах.

Как сообщила газета Iltalehti, стихия повлияла на железнодорожное сообщение, оно, в частности, нарушено между двумя крупными городами - Тампере и Пори.

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