35 человек стали жертвами холеры в Нигерии

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ 35 человек погибли от холеры на северо-востоке Нигерии.

Как сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом объявили местные представители здравоохранения.

"Число смертей уже достигло 35 человек, а общее количество заболевших, у которых предполагается холера, сейчас составляет 1283", — говорится в заявлении министерства здравоохранения штата Борно.

Большинство случаев заражений и смертей от холеры были отмечены в лагере Муна Гараж на окраине столицы города Борно Майдугури: там проживает около 20 000 человек, покинувших территорию конфликта с радикальной нигерийской исламистской организацией «Боко Харам». Люди в этом лагере живут в импровизированном жилье, полагаясь на гуманитарную помощь и общественные водяные скважины.

Ранее уже сообщалось о 775 случаях инфекциях и трех погибших в этом лагере