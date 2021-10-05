О нас
Report Georgia
Аудио новости

34 члена движения "Талибан" назначены на государственные посты

34 члена движения "Талибан" назначены на государственные посты Сформированное радикальным движением "Талибан" временное правительство Афганистана назначило 34 талиба на государственные должности, включая одну министерскую.
Другие страны
5 октября 2021 г. 07:19
34 члена движения Талибан назначены на государственные посты

Сформированное радикальным движением "Талибан" временное правительство Афганистана назначило 34 талиба на государственные должности, включая одну министерскую.

Соответствующее постановление опубликовано в понедельник в Twitter на странице представителя радикалов и заместителя министра информации и культуры Забихуллы Муджахида.

Согласно документу, на каждый из утвержденных постов назначены исключительно представители "Талибана", носящие религиозные титулы: четыре кари (чтеца Корана), 16 мулл (священнослужителей, окончивших медресе) и 14 мавлави (мулл, получивших специальное религиозное образование).

Так, должность министра по делам мучеников и инвалидов занял мулла Абдул Маджид Ахунд, став, таким образом, уже 23-м членом сформированного в сентябре временного правительства. Мавлави Абдул Кабир назначен заместителем главы кабмина по политическим вопросам. Мавлави Мати уль-Хакк возглавил Афганское общество Красного Полумесяца, а его заместителем стал один из основателей движения мулла Нуруддин Тураби, объявивший недавно о возобновлении в стране практики публичных казней.

Остальные представители радикалов были назначены в основном на должности руководителей региональных администраций или их заместителей. Постановление утверждено верховным лидером радикалов мавлави Хайбатуллой Ахундзадой.

Как обратили внимание местные СМИ, почти все из 34 новоназначенных чиновников являются пуштунами, то есть представителями самой многочисленной этнической группы Афганистана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Taliban”ın 34 üzvü hökumət vəzifələrinə təyin edilib

Самое важное

Минул год со дня первого террора, совершенного армянами в Гяндже
ФотоМинул год со дня первого террора, совершенного армянами в Гяндже
4 октября 2021 г. 00:00
Сегодня исполняется год с освобождения Джебраила от армянской оккупации
ФотоСегодня исполняется год с освобождения Джебраила от армянской оккупации
4 октября 2021 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев посетил Тертерский и Бардинский районы
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил Тертерский и Бардинский районы
3 октября 2021 г. 19:03
НПО Азербайджана обратились к мировой общественности в связи с военными преступлениями Армении
ФотоНПО Азербайджана обратились к мировой общественности в связи с военными преступлениями Армении
3 октября 2021 г. 16:16
Объявлены предварительные официальные результаты выборов в Грузии
Объявлены предварительные официальные результаты выборов в Грузии
3 октября 2021 г. 07:43
Минул год со дня освобождения Суговушана от армянской оккупации
Минул год со дня освобождения Суговушана от армянской оккупации
3 октября 2021 г. 00:00
В Азербайджане планируется внедрить систему электронного голосования
В Азербайджане планируется внедрить систему электронного голосования
2 октября 2021 г. 18:50
Закир Гасанов дал поручения по повышению боеготовности личного состава
Закир Гасанов дал поручения по повышению боеготовности личного состава
2 октября 2021 г. 14:24
Министр обороны Азербайджана провел служебное совещание
Министр обороны Азербайджана провел служебное совещание
2 октября 2021 г. 14:07
Азербайджанский лидер прокомментировал встречу Эрдогана и Путина
Азербайджанский лидер прокомментировал встречу Эрдогана и Путина
2 октября 2021 г. 13:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi