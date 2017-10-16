31-летний Себастиан Курц станет новым канцлером Австрии

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В Австрии прошли досрочные парламентские выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента). Согласно предварительным результатам подсчета голосов лидирует консервативно настроенная "Народная партия" (АНП), которую возглавляет 31-летний Себастиан Курц, занимающий пост министра иностранных дел.

Лидер АНП будет теперь наделен полномочиям по формированию кабинета министров. Помимо прочего, победа дала Курцу возможность занять пост канцлера республики.

Как сообщает Report, со ссылкой на ТАСС, консервативная АНП занимает первое место со значительным отрывом собрав 31,4% голосов, что дает ей право претендовать на 61 депутатский мандат. Второе место у правой Австрийской партии свободы (АПС), главой которой является Хайнц-Кристиан Штрахе, - с 27,4% голосов, которые соответствуют 53 депутатским мандатам. Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) канцлера Кристиана Керна занимает третью позицию с результатом в 26,7% голосов, то есть может получить 52 депутатских мандата.

Курц по-прежнему не имеет законченного высшего образования, которое прервал из-за политической карьеры. В 2013 году в возрасте 27 лет он стал самым молодым министром в австрийской истории, а теперь станет самым молодым канцлером Австрии за послевоенную историю республики.