​31 человек стал жертвой нападения на автобус на Мадагаскаре

Баку. 23 Июня. REPORT.AZ/ Неизвестные убили 31 человека при нападении на маршрутный автобус на юго-западе Мадагаскара.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Синьхуа.

По его данным, инцидент произошел 21 июня. В салоне автобуса находились 32 пассажира, только один из них выжил, но получил серьезные ранения. Среди погибших 10 детей.

Нападавших было около 20 человек. Они ограбили своих жертв, забрав у них наличные на общую сумму около $2 тыс., и скрылись.

За несколько часов до этого, эти же злоумышленники атаковали военный автомобиль.