Правозащитники сообщили о 300 пострадавших в ходе акций протеста в Венесуэле

Более 300 человек пострадали в результате столкновений демонстрантов с полицией во время акций протеста, прошедших в Венесуэле 30 апреля и 1 мая.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщил глава правозащитной организации "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро в своём официальном аккаунте в Twitter.

"Четверо убитых, 240 задержанных, более 300 пострадавших (включая огнестрельные и другие ранения) в ходе демонстраций 30 апреля и 1 мая", - написал он.

При этом, как отметил Ромеро, два человека погибли в штате Арагуа, ещё двое - в столичном округе. Кроме того, двое из четырёх погибших были несовершеннолетними.

Напомним, что по всей Венесуэле в эти дни прошли демонстрации, в которых принимали участие как сторонники, так и противники действующей власти. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что в ближайшее время в стране состоятся забастовки госслужащих.