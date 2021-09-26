30 лет Независимости братского Туркменистана!

В преддверии знаменательной даты – тридцатилетие Независимости Туркменистана, редакция Report хотела бы поделиться с читателями статьёй бывшего Чрезвычайного и Полномочного посла Азербайджанской Республики в Туркменистане и Азербайджане Вахдата Мамедага о

В преддверии знаменательной даты – тридцатилетие Независимости Туркменистана, редакция Report хотела бы поделиться с читателями статьёй бывшего Чрезвычайного и Полномочного посла Азербайджанской Республики в Туркменистане и Азербайджане Вахдата Мамедага оглы Султан-заде.

Уже завтра свой главный национальный праздник Туркменистан встретит как современное, конкурентоспособное государство с прочным фундаментом, достаточным экономическим и гуманитарным потенциалом, успешно осуществляющее масштабные преобразования во всех сферах жизни общества.

Одним из несущих столпов успешного Туркменистана поистине является провозглашенная туркменским государством политика нейтралитета, признанного всем мировым сообществом. В декабре 2020 года Туркменистан отметил знаменательную дату в своей истории - 25-летие международного признания статуса Постоянного Нейтралитета.

Нейтралитет Туркменистана отличается своей неповторимой уникальностью. Ведь туркменское государство еще на изначальном этапе своей государственной суверенности превратило его в субъект международного права, подтвердив свою незыблемую приверженность к нему в рамках мирового сообщества. Помимо этого, в практике ООН данный статус был делегирован стране специальной Резолюцией "Постоянный нейтралитет Туркменистана" от 12 декабря 1995 года. Далее, фундаментальные принципы нейтралитета были изложены в специальном Конституционном законе "О постоянном нейтралитете Туркменистана" от 27 декабря 1995 года, что позволило превратить этот международный статус в основополагающий фактор взаимосвязи внутренней и внешней политики республики. К тому же политика нейтралитета обрела реальное законодательное воплощение в виде первой статье Основного Закона.

Безусловно, вся суть политики постоянного нейтралитета Туркменистана порождена многовековой философией гуманизма и нравственности туркменского народа. Сама история Туркменистана предопределила выбор внешнеполитического вектора его национальной модели развития, окрашивая современное здание туркменской государственности ярчайшим орнаментом духовности.

Будучи страной древних цивилизаций, внесших большой вклад в развитие мировой культуры, государства-предтечи современного Туркменистана, образованные на его территории, начиная с третьего тысячелетия до н.э., являлись зеркальным отражением лучших традиций политической, экономической и культурной жизни Востока, выполняя функции своеобразного барометра взаимоотношений Востока и Запада, Севера и Юга.

Земли древних туркмен, получив название «перекрестка семи дорог света, сформировали генетическую структуру народа, определившую его благороднейший облик, олицетворяющий гуманизм морально-нравственных и духовных ориентиров, что и является существенной составной понятия нейтралитета.

Подобная наследственность, последовательно воплощаемая в жизнь современным туркменским государством, порождает чувства глубочайшего уважения всего мирового сообщества и удостаивается его высочайшей оценки. И в этом контексте вполне закономерным явилось открытие в Ашхабаде штаб-квартиры важнейшей структуры Организации Объединенных Наций - Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, ставшего открытой площадкой для заинтересованного, конструктивного диалога в интересах мирного, устойчивого развития региона.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов ни раз выступал на полях Генеральной Ассамблеи ООН с различными инициативами. В одном из своих выступлений Аркадаг очень ясно выразился по поводу сотрудничества с ООН: "Полномасштабное и целенаправленное сотрудничества с Организацией Объединенных Наций – это стратегический выбор Туркменистана. Для нас ООН - не просто самая представительная международная структура. Мы рассматриваем ее в качестве несущей опоры всей современной системы глобального взаимодействия, гаранта сохранения и поддержания мира и баланса интересов на международной арене, устойчивости существующей архитектуры безопасности" - сказал он.

Речь выдающегося лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова отнюдь не является данью изящной словесности, ибо каждая высказанная им мысль опирается на реальные факты и реальные достижения, повышающие международный авторитет Туркменистана и укрепляющий его позиции во всем мире. На сегодняшний день актив многопланового партнерства, совместных проектов и программ в различных сферах ООН-Туркменистан, отличается солидным опытом взаимодействия, десятками реализованных и ныне осуществляемых совместных проектов и программ в различных сферах.

Это еще и многое другое сформулировало высокую оценку бывшего Генерального секретаря Пан Ги Муна, высказанную им: "За эти почти два десятилетия Туркменистан стал важным и ценным государством-членом ООН...".

Однако было бы глубоким заблуждением полагать, что политика постоянного нейтралитета Туркменистана обеспечила такую интенсивную динамику развития одной лишь внешнеполитической сферы. Созданное в результате последовательного и систематичного осуществления политики нейтралитета внутреннее социально-экономическое положение страны, не замедлило принести свои благодатные плоды.

За эти три десятилетия Туркменистан совершил гигантский скачок от состояния обрабатывающейся преимущественно сырьевой республики к государству с интенсивно развивающейся промышленностью, основанной на применении передовой технологической мысли, разветвленной инфраструктурной сферой, диверсифицированной системой современного производства и беспрецедентной социально ориентированной экономикой.

Монументальными постулатами экономической стратегии, проводимой Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, являются модернизация, диверсификация и общая либерализация экономики, сочетание элементов рынка и государственного регулирования.

Внутриполитическая стабильность страны, генерируемая политикой нейтралитета, дает Туркменистану все основания использовать на благо своих граждан, как своего золотого запаса, так и углеводородных ресурсов.

При этом важнейшим аспектом его энергетической стратегии является создание многовариантной инфраструктуры вывода энергоносителей на мировые рынки, поэтапное расширение географии газового экспорта, что призвано способствовать как эффективному использованию природных богатств страны, так и формированию новой архитектуры глобальной энергетической безопасности, отвечающей запросам времени.

Предметом особой гордости для меня, представителя братского Азербайджана, являются неопровержимые успехи во всестороннем развитии Туркменистана. Знаковым событием многолетней дружбы и теплых отношений между странами является подписание Меморандума о совместной разработке углеводородного месторождения Достлуг в Каспийском море. Наши народы, связанные крепчайшими узами этнического, языкового родства, культурных исторических взаимоотношений, объединены в едином порыве обеспечения бурного динамичного развития всех сторон их жизни.

Невозможно не отметить и другие немаловажные успехи страны.

Столица Туркменистана Ашхабад или, как его принято называть Жемчужина востока 11 раз вносилась в Книгу рекордов Гиннесса. И каждый раз это по-своему характеризовало город. Ашхабад был внесен в эту Книгу как город с самым большим количеством беломраморных зданий в мире (2013 г.), что напоминает о нейтральном статусе страны и ее миролюбии. Ведь известно, что с древнейших времен белый цвет символизирует светлые устремления и сплочённость.

Говоря о спортивной тематике, хочу отметить грандиозную подготовку и организацию V Азиатских Игр по боевым искусствам и в закрытых помещениях, который прошли в 2017 году. Я лично присутствовал на церемонии открытия и считаю проведение что Туркменистан провел их на высочайшем уровне. Невозможно не упомянуть и недавний успех страны на Олимпийских играх в Токио. На прошедших XXXII летних Олимпийских играх, где делегацию Туркменистана возглавил Вице-премьер, заслуженный тренер республики Сердар Бердымухамедов впервые за 30-летнюю историю независимости страны представитель Туркменистана стал призером игр.

Подводя итог, хочу сказать, что на нынешнем этапе развития туркменского государства перед ним открываются блестящие перспективы превращения в одну из самых процветающих стран мира.

От всей души поздравляю весь туркменский народ, во главе с его мудрым Президентом с Днем Независимости Туркменистана! Желаю счастья, успехов и процветания братскому государству!

Редакция Report присоединяется к пожеланиям В.Султан-заде и желает долгих и лет Туркменистану!