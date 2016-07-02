В Бангладеш завершена операция по освобождению заложников, террористы убиты - ФОТО - ОБНОВЛЕНО-2

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Полиция Бангладеш завершила операцию по освобождению заложников в ресторане в Дакке, все нападавшие ликвидированы.

Как передает Report, об этом сообщает в субботу телеканал NBC со ссылкой на заявление представителей местной полиции.

"Сотрудники полиции, находившиеся у места событий, подтвердили NBC News, что операция завершена. Представители сил быстрого реагирования заявили, что все нападавшие были ликвидированы", - сообщает сайт телеканала.

***07:20

Не менее 18 человек, включая двух иностранцев, спасены в ходе операции по освобождению заложников в ресторане бангладешской столицы Дакки.

Как передает Report, об этом сообщает агентство ТАСС.

По информации агентства, после начала операции, в которой принимает участие более 100 сотрудников правоохранительных органов, 12 человек были спасены.

Во время штурма ресторана с заложниками погибли пять человек.

***04:24

По меньшей мере 30 человек, в том числе полицейские, ранены в ходе стрельбы в ресторане в столице Бангладеш Дакке. Как передает Report, об этом сообщает газета Daily Star.

Полиция Бангладеш призвала удерживающих заложников в ресторане в столице страны пойти на переговоры.

"Мы требуем тех, кто внутри ресторана, выйти на переговоры с нами, изложите нам ваши требования", — цитирует главу отряда быстрого реагирования Беназира Ахмеда издание Dhaka Tribune.

Ранее сообщалось, что вооруженные люди напали на ресторан Holey Artisan Bakery в дипломатическом квартале в столице Бангладеш Дакке. Боевики взяли в заложники 20 человек. СМИ со ссылкой на очевидцев отмечают, что среди взятых в заложники — главным образом, иностранцы.

Посольство США в Дакке предупредило своих граждан о ситуации в дипквартале Гулша.