В Таиланде более 300 человек погибли в ДТП за пять дней новогодних праздников

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Баку. 1 января. REPORT.AZ/ В Таиланде 314 человек погибли и 2848 пострадали в результате аварий за первые пять дней новогодних праздников.
Как передает Report, об этом сообщает Bangkok post.
Отмечается, что в стране новогодние праздники начинаются с 27 декабря и длятся семь дней. В итоге с 27-го по 31-е число было зафиксировано 2761 дорожно-транспортное происшествие.
По данным издания, только 31 декабря произошло 569 аварий, в которых погибли 72 человека, 591 получил травмы.
Ранее в Таиланде при нападении боевиков погибли два человека.
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