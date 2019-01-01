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    В Таиланде более 300 человек погибли в ДТП за пять дней новогодних праздников

    Баку. 1 января. REPORT.AZ/ В Таиланде 314 человек погибли и 2848 пострадали в результате аварий за первые пять дней новогодних праздников.

    Как передает Report, об этом сообщает Bangkok post.

    Отмечается, что в стране новогодние праздники начинаются с 27 декабря и длятся семь дней. В итоге с 27-го по 31-е число было зафиксировано 2761 дорожно-транспортное происшествие.

    По данным издания, только 31 декабря произошло 569 аварий, в которых погибли 72 человека, 591 получил травмы.

    Ранее в Таиланде при нападении боевиков погибли два человека.

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