28 человек, включая двух детей, пострадали при аварии трамвая в Лиссабоне

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Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В Лиссабоне в результате аварии с трамваем пострадали не менее 28 человек. По словам очевидцев, трамвай в районе столица Лапа врезался в угол здания, передает Report.
Как сообщает издание Daily Mirror, среди пострадавших могут находится двое детей из Великобритании, в том числе младенец.
По данным оперативных служб, угрозы жизни для пострадавших нет, все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.
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