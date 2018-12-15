28 человек, включая двух детей, пострадали при аварии трамвая в Лиссабоне

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В Лиссабоне в результате аварии с трамваем пострадали не менее 28 человек. По словам очевидцев, трамвай в районе столица Лапа врезался в угол здания, передает Report.

Как сообщает издание Daily Mirror, среди пострадавших могут находится двое детей из Великобритании, в том числе младенец.

По данным оперативных служб, угрозы жизни для пострадавших нет, все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.