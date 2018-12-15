 Наверх
    Закрыть фоторежим

    28 человек, включая двух детей, пострадали при аварии трамвая в Лиссабоне

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В Лиссабоне в результате аварии с трамваем пострадали не менее 28 человек. По словам очевидцев, трамвай в районе столица Лапа врезался в угол здания, передает Report.

    Как сообщает издание Daily Mirror, среди пострадавших могут находится двое детей из Великобритании, в том числе младенец.

    По данным оперативных служб, угрозы жизни для пострадавших нет, все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi