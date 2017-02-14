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    250-килограммовую бомбу разминировали около аэропорта в Германии

    Опасную находку времен Второй мировой войны разминировали саперы

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Саперы разминировали неразорвавшуюся 250-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны, найденную в немецком городе Кельстербах. Он граничит с территорией Международного аэропорта Франкфурта-на-Майне.

    Как передает Report, об этом сообщило агенство ДПА.

    Вокруг снаряда организовали "зону безопасности" радиусом 700 метров. Операция по разминированию длилась около часа и прошла успешна.

    Сообщается, что бомба во времена войны была сброшена британскими ВВС. Всего на Германию было сброшено больше 2 миллионов снарядов. Около 20% из них не разорвались. 

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