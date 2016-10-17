25 заключенных погибли в ходе столкновений в тюрьме в Бразилии

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Как минимум 25 заключенных погибли в результате столкновений между двумя группировками в тюрьме на севере Бразилии, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

По данным полиции, семь человек были обезглавлены, а еще шестеро - сожжены заживо.

Инцидент произошел накануне днем в городе Боа-Виста в штате Рорайма. Группе заключенных удалось прорваться в другую секцию тюрьмы, где и началась потасовка.

Во время бунта заключенные взяли в заложники более 100 человек, пришедших в тюрьму в часы для посещений. Позднее все заложники были освобождены.

Очевидцы сообщают, что взбунтовавшиеся заключенные были вооружены ножами и деревянными палками.

В тюрьме, рассчитанной на 740 заключенных, содержалось около 1400 человек.