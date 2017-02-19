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    25 мирных жителей погибли в результате нападения боевиков на востоке Конго

    Причины нападения не уточняются

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 25 мирных жителей погибли в результате нападения боевиков на востоке Демократической республики Конго.

    Как передает Report, об этом сoобшил агентство Франс Пресс.

    "В общей сложности 25 человек были убиты, обезглавлены группировкой "Май-Май Мазембе" в селе Кайгала и в его окрестностях", — сообщил агентству представитель губернатора провинции Северное Киву.

    Чиновник отметил, что все погибшие являются гражданскими лицами, принадлежащими к народности хуту.

    Причины нападения не уточняются.

    Группировка "Май-Май Мазембе" состоит из народности нанде. Ранее сторонники группировки подозревались в аналогичных нападениях на мирных жителей на востоке страны.

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