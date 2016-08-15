В Непале в ДТП с автобусом погибли ​25 человек, 35 получили ранения

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Как минимум 25 человек погибли, 35 получили ранения после того, как переполненный автобус упал в реку в районе Каврепаланчок на востоке Непала.

Как передает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом сообщил представитель МВД страны.

Автобус следовал из столицы страны Катманду в район Кошипари и рухнул с высоты 150 метров.

Медики опасаются, что число жертв ДТП может увеличиться, так как состояние нескольких пострадавших оценивается как критическое.

Причина аварии пока неизвестна.