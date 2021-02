24 города США установили рекорды по холоду

В 24 американских городах температура опустилась до рекордно низких показателей.

Как передает Report, об этом сообщила национальная метеорологическая служба США в Twitter.

«Во многих из этих мест будет еще холоднее к утру вторника, ожидаются новые рекорды», — говорится в заявлении.

Так, в Техасе в городах Корпус-Кристи и Хьюстон температура опустилась до -8°C, что стало рекордом с 1895 и 1905 годов. В Миннесоте в городе Хиббинг воздух охладился до -38°C впервые с 1939 года, в Небраске в Норт-Платт — до -31°C впервые с 1881 года.

В Техасе, Арканзасе, Иллинойсе, Кентукки, Индиане и Огайо выпал снег. Власти предупредили о возможных перебоях со светом и пробках на дорогах.