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    В Пакистане 24 человека погибли в результате падения автобуса в реку

    Поисково-спасательная операция продолжается

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Ехавший с большой скоростью пассажирский автобус упал в бурную реку в Кашмире, в результате происшествия погибли, по меньшей мере, 24 человека. Как сообщает Report со ссылкой на AP, об этом заявили в пакистанской полиции. 

    Автобус упал в реку Неелум поздно вечером 23 сентября. Власти полагают, что выжил только один человек из находившихся в автобусе. На данный момент им удалось извлечь тела четырех погибших.

    Поисково-спасательная операция продолжается. Причины аварии на данный момент неизвестны.

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