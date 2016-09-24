В Пакистане 24 человека погибли в результате падения автобуса в реку

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Ехавший с большой скоростью пассажирский автобус упал в бурную реку в Кашмире, в результате происшествия погибли, по меньшей мере, 24 человека. Как сообщает Report со ссылкой на AP, об этом заявили в пакистанской полиции.

Автобус упал в реку Неелум поздно вечером 23 сентября. Власти полагают, что выжил только один человек из находившихся в автобусе. На данный момент им удалось извлечь тела четырех погибших.

Поисково-спасательная операция продолжается. Причины аварии на данный момент неизвестны.