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    23 человека погибли на севере Индии в результате аварии пассажирского автобуса

    Авария произошла в штате Джамму И Кашмир

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ 23 человека погибли на севере Индии в результате аварии пассажирского автобуса.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, переполненный пассажирский автобус сорвался в глубокое ущелье в штате Джамму и Кашмир. В результате аварии погибли 23 человека,  еще 25 - получили ранения различной тяжести.

    По словам представителя полиции, водитель, вероятнее всего, потерял контроль над транспортным средством. 

    Все пострадавшие доставлены в больницу. Полиция расследует причины аварии.

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