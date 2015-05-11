Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ 23 человека погибли на севере Индии в результате аварии пассажирского автобуса.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, переполненный пассажирский автобус сорвался в глубокое ущелье в штате Джамму и Кашмир. В результате аварии погибли 23 человека, еще 25 - получили ранения различной тяжести.

По словам представителя полиции, водитель, вероятнее всего, потерял контроль над транспортным средством.

Все пострадавшие доставлены в больницу. Полиция расследует причины аварии.