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21 человек пострадал в Риме из-за взрыва на заправке

21 человек пострадал в Риме из-за взрыва на заправке По меньшей мере 21 человек получил ранение ранения в результате взрыва на заправке в Риме.
Другие страны
4 июля 2025 г. 12:14
21 человек пострадал в Риме из-за взрыва на заправке

По меньшей мере 21 человек получил ранение ранения в результате взрыва на заправке в Риме.

Как передает Report, об этом сообщают итальянские СМИ.

"На данный момент ранен 21 человек, в основном — спасатели и сотрудники правоохранительных органов", - сообщают СМИ.

Были эвакуированы 15 детей из летнего лагеря и двух зданий.

Отмечается, что взрыв произошел из-за того, что грузовик врезался в трубопровод. После этого возник пожар, который привел к взрыву топлива.

Несколько домов и десятки автомобилей получили повреждения. Вся территория была оцеплена.

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Версия на азербайджанском языке Romada yanacaqdoldurma məntəqəsində partlayış olub, 21 nəfər yaralanıb

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