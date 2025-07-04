21 человек пострадал в Риме из-за взрыва на заправке

По меньшей мере 21 человек получил ранение ранения в результате взрыва на заправке в Риме.

По меньшей мере 21 человек получил ранение ранения в результате взрыва на заправке в Риме.

Как передает Report, об этом сообщают итальянские СМИ.

"На данный момент ранен 21 человек, в основном — спасатели и сотрудники правоохранительных органов", - сообщают СМИ.

Были эвакуированы 15 детей из летнего лагеря и двух зданий.

Отмечается, что взрыв произошел из-за того, что грузовик врезался в трубопровод. После этого возник пожар, который привел к взрыву топлива.

Несколько домов и десятки автомобилей получили повреждения. Вся территория была оцеплена.