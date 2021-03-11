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В США 2020 год стал рекордным по смертности населения

В США 2020 год стал рекордным по смертности населения Отмечается, что COVID-19 привел к росту смертности в США на 15%
Другие страны
11 марта 2021 г. 10:02
В США 2020 год стал рекордным по смертности населения

Самым смертоносным в истории США был 2020 год. Как передает Report, об этом пишет газета Politico со ссылкой на поступившие в его распоряжение данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Согласно данным, в США в 2020 году умерли более трех миллионов человек, коронавирус стал третьей по частоте причиной смерти после сердечных заболеваний и рака. Отмечается, что COVID-19 привел к росту смертности в США на 15%.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусом в США превысило 29 миллионов человек, более 529 тысячи скончались.

Начавшаяся в декабре вакцинация продолжается - сейчас в США для экстренной вакцинации лицензированы три вакцины, две из них требуют двух прививок.

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