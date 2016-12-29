Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ 2016 год стал самым трагическим для гражданского населения Сирии.

Как передает Report, об этом в интервью Службе новостей ООН заявил глава Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирии Паулу Пиньейру.

В уходящем году, сообщил Пиньейру, было совершено рекордное число нападений на гражданских лиц – причем, всеми сторонами конфликта.

«Иногда – во многом благодаря усилиям моего коллеги Стаффана де Мистуры – появлялись проблески надежды на то, что появится возможность усадить стороны конфликта за стол переговоров. Первые три месяца этого года были полны надежды, однако последние месяцы принесли разочарование».

Паулу Пиньейру выразил надежду на то, что новый Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «вдохнет новую жизнь» в процесс урегулирования сирийского конфликта.