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    2014 год стал самым жарким в истории метеонаблюдений

    Рекордные температуры были зафиксированы во многих странах Европы, а также в Австралии и в США

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ 2014 год признан самым жарким годом за всю 134-летнюю историю метеорологических наблюдений, сообщают американские ученые. Как отмечает Report со ссылкой на BBC, средняя температура воды и воздуха за прошлый год была самой высокой с начала ведения регулярных метеорологических записей в 1880 году, говорится в докладах НАСА и Национального управления океанических и атмосферных исследований.

    Рекордные температуры были зафиксированы во многих странах Европы, а также в Австралии и в США.

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