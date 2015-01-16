2014 год стал самым жарким в истории метеонаблюдений

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ 2014 год признан самым жарким годом за всю 134-летнюю историю метеорологических наблюдений, сообщают американские ученые. Как отмечает Report со ссылкой на BBC, средняя температура воды и воздуха за прошлый год была самой высокой с начала ведения регулярных метеорологических записей в 1880 году, говорится в докладах НАСА и Национального управления океанических и атмосферных исследований.

Рекордные температуры были зафиксированы во многих странах Европы, а также в Австралии и в США.