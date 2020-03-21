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Более 20 тысяч человек готовы заразиться в поиске вакцины против коронавируса

20 тыс. человек готовы заразиться ради вакцины против коронавируса

© Deutsche Welle

Более 20 тысяч человек согласились поучаствовать в поиске вакцины против коронавируса COVID-19 вместе с британскими учеными hVIVO, сообщает Report со ссылкой на КоммерсантЪ.

Отмечается, что они должны будут заразиться вирусами того же семейства, за что они получат 3,5 тысяч фунтов (4,5 тысяч долларов).

Участников программы не станут заражать самим COVID-19 из-за отсутствия лекарства. Ученые намерены использовать другие вирусы. Тысячи людей будут находиться на территории, где будет распространяться вирус. Испытание можно считать успешным в случае, если человек не заболел.

В мире зафиксировано более 277,5 тысяч случаев заболевания коронавирусом, умерли почти 11,5 тысяч человек.

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